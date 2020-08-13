Политтехнолог Шкляров содержится в СИЗО Минска "в пыточных условиях"

Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Белоруссии по обвинению в организации массовых беспорядков, содержится в СИЗО в Минске фактически в пыточных условиях. Об этом рассказал "Новой газете" его адвокат Манксим Гашинский.

Шкляров был задержан ещё до выборов президента Белоруссии 9 августа и до начала массовых акций протеста, ставших реакцией на официальные итоги выборов. По словам Гашинского, следствие пытается связать Шклярова - ссылаясь на его выступления в прессе о ситуации в Белоруссии - с делом арестованного Сергея Тихановского, блогера, жена которого Светлана Тихановская стала главной соперницей президента Лукашенко на выборах.

По словам адвоката, условия содержания Шклярова в СИЗО фактически напоминают условия, описанные Александром Солженицыным в "Архипелаге ГУЛаг". В СИЗО отсутствует горячая вода, помыться можно один раз в неделю. Запрещена переписка, в СИЗО нельзя передавать книги. После встречи с адвокатом, как сообщил Шкляров, его раздели догола и поставили на шесть часов в так называемый "стакан" - комнату размером метр на метр. В то время как сами допросы проходят корректно, в камере Шклярова периодически посещают люди, очевидно связанные со спецслужбами, и проводят с ним беседы в отсутствие защитника, о содержании которых ему рассказывать запрещено. Ночами в СИЗО на полную громкость включают советскую музыку, из-за чего Шкляров не может спать.

Адвокат высказал мнение, что на его подзащитного оказывают психологическое давление, чтобы он признался в том, чего не совершал.

Шкляров работал политконсультантом в кампаниях президента США Барака Обамы и кандидата на выдвижение в президенты Берни Сандерса, на муниципальных выборах в Москве в 2017 году, в штабе Ксении Собчак на выборах президента России 2018 года. То, что он работал на выборах президента Белоруссии, сам Шкляров отрицает.

В СИЗО Белоруссии также находятся 33 гражданина России, также задержанных ещё до выборов и обвиняемых в подготовке беспорядков. Среди них есть те, кто ранее воевал против украинских войск в Донбассе. Об условиях их содержания сообщений нет.

Несколько дней назад был задержан гражданин России Артём Важенков, координатор "Открытой России" в Тверской области. В государственных СМИ Белоруссии появились сообщения, что его обвиняют в координации массовых беспорядков. При этом МИД России ранее сообщал, что есть договорённость о том, что его скоро отпустят. Коллеги Важенкова опубликовали обращение с призывом к МИД вмешаться в ситуацию.

За последние дни в Белоруссии были задержаны несколько российских журналистов, освещавших протесты - в том числе и корреспонденты государственных изданий. Некоторые из них были избиты. После вмешательства МИД России журналистов освободили, но депортировали из Белоруссии.

Всего за последние 4 дня в стране по официальным данным были задержаны около 6 тысяч человек. Некоторые из них отпущены, они рассказывают о жестоких избиениях и других издевательствах. О фактах вопиющего нарушения прав задержанных рассказывают также освобождённые журналисты.