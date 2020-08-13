Вооружённые люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

Неизвестные вооружённые люди в чёрной одежде заблокировали офисы российской корпорации "Яндекс" в Минске. Об этом сообщают источники The Bell и ТАСС. В пресс-службе "Яндекса" "Медузе" подтвердили эти сообщения.

Сообщается, что в офисах на своих рабочих местах заблокированы сотрудники компании.

Власти Белоруссии пока не комментировали происходящее.

В стране с начала массовых акций протеста - с 9 августа - с перебоями работает интернет.

Поступают также сообщения об обыске в минском офисе сервиса такси Uber, который на территории Белоруссии принадлежит "Яндексу".