В КНДР затопило объекты ядерного комплекса Йонбён

В Северной Корее река затопила две насосные станции и плотину для охлаждения реакторов в ядерном центре Йонбён. До завода по обогащению урана вода не дошла. Об этом сообщают аналитики из проекта 38 North центра Генри Стимсона. Специалисты обнаружили затопление на основе анализа спутниковых снимков от 6 августа.

По данным аналитиков, затопленные объекты относятся к двум реакторам – неработающему и экспериментальному, который пока не эксплуатируется. Степень повреждений объектов в районе ядерного комплекса оценить не удалось из-за недостаточного разрешения снимков.

Наводнение показало, насколько уязвимы системы охлаждения ядерных реакторов во время экстремальных погодных явлений. Затопление могло привести к возможному повреждению насосов и их энергетических систем или к засорению трубопроводных систем, которые забирают воду из реки, пишет 38 North.

Реактор в центре Йонбён построен в 1986 году в 100 километрах к северу от Пхеньяна. В 2007 году его работа была остановлена после шестисторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. В них принимали участие Южная Корея, КНДР, Россия, Китай, США и Япония.

В 2019 году лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу демонтировать ядерный комплекс в общем на отмену международных санкций. Трамп тогда отказался от предложения. Вашингтон считает, что этот ядерный полигон – всего лишь одна из частей комплексной ядерной программы Пхеньяна и не стоит отмены ограничений.