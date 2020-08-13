Умер автор слов гимна Таджикистана Гулназар Келдиев

Таджикский поэт и журналист Гулназар Келдиев скончался в четверг на 75 году жизни в медицинском центре в Душанбе, куда был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом Таджикской службе Радио Свобода — Радио Озоди сообщил его сын Дилписанд.

Келдиев родился в 1945 года в кишлаке Дардар в Ленинабадской области. В 1966 году окончил факультет таджикской филологии Таджикского госуниверститета и начал работать в газете “Комсомолец Таджикистана”. В 1969 году начал публиковать стихи, перешёл работать в литературный журнал, а через несколько лет принят в Союз писателей СССР.

Стихи Келдиева переводились на другие языки, сам он занимался переводом произведений русских поэтов на таджикский язык. Был отмечен государственными наградами. Пять лет был депутатом нижней палаты парламента страны. Он автор слов гимна Таджикистана, принятого в 1994 году. Похороны поэта запланированы на пятницу, 14 августа.