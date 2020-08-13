Сотрудник администрации Лукашенко уволился на фоне протестов

Первая на фоне массовых протестов в Белоруссии отставка произошла в администрации президента Александра Лукашенко​.

Об увольнении написал в своем инстаграме Артём Проскалович, заместитель начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления Администрации президента Республики Беларусь. Фотографию своего заявления об уходе он сопроводил словами "Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе".

За последние дни об увольнении в знак протеста против жёстких разгонов акций протеста публично заявили несколько сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Издание TUT.by поговорило с бывшим милиционером Егором Емельяновым, оторого задержали после того, как он опубликовал в инстаграме пост об увольнении и поддержал протестующих. Суд в четверг отказался назначать ему административное наказание. Емельянов рассказал, что вслед за ним из милиции уволились еще трое сотрудников.

Участковый из Гомеля Иван Колос, который накануне записал видео, в котором призвал коллег прекратить насилие против мирных протестующих, уехал из страны, опасась репрессий. Он расскзал "Медиазоне", что уже через 20 минут после публикации начальство отобрало у него удостоверение и форму.

Продолжают увольняться также сотрудники государственных СМИ Белоруссии. В четверг об увольнении заявил журналист государственного информационного агентства "Белта" Павел Горбач. Журналист Кирилл Нестерович перестал вести телепередачу ЧП.BY на телеканале НТВ-Беларусь. Об этом он сам написал в инстаграме.