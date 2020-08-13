Намибия отклонила предложенную ФРГ компенсацию за колонизацию

Намибия отклонила предложенную Германией компенсацию размере 10 миллионов евро за период колонизации в начала XX века. По словам президента Намибии Хаге Гейнгоба, сумма, предложенная Берлином, неприемлема. Стороны продолжат переговоры, сообщает Deutsche Welle.

Германия управляла колонией с 1884 по 1915 год. Во время восстания коренных народов с 1904 по 1908 германские военные убили почти 80 тысяч человек из племён гереро и нама. Считается, что это был первый факт геноцида в XX веке.

Страны начали переговоры о компенсации за колонизацию в 2015 году. Намибия требует, чтобы Германия принесла официальные извинения и выплатила репарации. Ранее Берлин отказывался от выплат, указывая, что выделил миллионы евро на развитие Намибии.