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Намибия отклонила предложенную ФРГ компенсацию за колонизацию

Германия вернула останки жертв геноцида Намибии, Берлин, 28 августа 2018 года

Намибия отклонила предложенную Германией компенсацию размере 10 миллионов евро за период колонизации в начала XX века. По словам президента Намибии Хаге Гейнгоба, сумма, предложенная Берлином, неприемлема. Стороны продолжат переговоры, сообщает Deutsche Welle.

Германия управляла колонией с 1884 по 1915 год. Во время восстания коренных народов с 1904 по 1908 германские военные убили почти 80 тысяч человек из племён гереро и нама. Считается, что это был первый факт геноцида в XX веке.

Страны начали переговоры о компенсации за колонизацию в 2015 году. Намибия требует, чтобы Германия принесла официальные извинения и выплатила репарации. Ранее Берлин отказывался от выплат, указывая, что выделил миллионы евро на развитие Намибии.

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