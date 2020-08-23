В новом выпуске подкаста "Вавилон Москва" в цикле о городах и людях начала двухтысячных "Далеко от Москвы" рассказ Мумина Шакирова о поездке в Алма-Ату, на Казахскую киностудию, и о ее метаморфозах.

Мумин Шакиров: Большое кино в Казахстан пришло с началом Великой Отечественной войны. Чрезвычайные обстоятельства чудесным образом превратили провинциальную Алма-Ату в Советский Голливуд. В 1941 году из Центра были эвакуированы в бывший город Верный студии "Мосфильм" и "Ленфильм". Новообразованная кинофабрика получила сокращенное название ЦОКС – Центральная объединенная киностудия – и стала на четыре года главной киноплощадкой страны, куда съехались сразу все живые классики советского кино. За годы войны в Алма-Ате были сняты фильмы, которые стали классикой советского кино: "Оборона Царицына", "Машенька", "Воздушный извозчик", "Актриса", "Секретарь райкома", "Парень из нашего города", "Котовский". Но главное достижение Центральной объединенной киностудии в Алма-Ате – это историческая драма Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный".

Пиротехнику Елене Белоконь и гримеру Раисе Аранышевой могут позавидовать многие кинематографисты. Они сделали свои первые шаги на съемочной площадке в компании Сергея Эйзенштейна и его коллег: сразу удалось попасть в съемочную группу фильма "Иван Грозный". Елена Белоконь начала свою карьеру с приготовления пиротехнических дымов и взрывчатых веществ, необходимых для съемок объекта "Штурм древней Казани".

Елена Белоконь: Там все это сделано в натуральном виде из бревен. Все закладывали: порох, дымы. Месяц готовились к этому сложному объекту. Вот один раз снять, и все. Ну и вот пульт, приготовились к съемке. Сергей Михайлович очень волновался, а потом, мчится же конница, может задеть провод. Когда уже Петр Александрович сел на пульт – взрыв, все взлетело, не видать, все заволокло дымом, конница мчится, люди с этими пиками берут Казань. У нас страх, все ли живы? Не случилось ли беды? Ну и потом, когда уже все разглядели, пошли, никаких ЧП не было. Сергей Михайлович подошел к Юманкову, обнял его и говорит: "Вы светлая и умная голова".

Мумин Шакиров: Раисе Аранышевой, начинающему гримеру, во время съемок картины "Иван Грозный" достался популярный тогда артист Михаил Кузнецов, сыгравший в фильме роль опричника Федора Басманова. Образ Николая Черкасова, исполнителя царя Ивана, создавал ее учитель, художник-гример Василий Горюнов. Сергей Эйзенштейн лично руководил творческим процессом.

Раиса Аранышева: Надо было сделать Черкасова молодым, красивым, ему уже было 37 лет, а его надо было сделать чуть ли не 18-летним. Да и грим весь делался под руководством Сергея Михайловича. Он сидел в кресле с гримерами, беседовал с актером, с художником-гримером, и тут же зарисовывал то, что он хотел бы видеть. Снимается Черкасов. Подходил, даже сам складки поправлял, как они должны лежать у этого костюма. И в гримерную забежит, и в пошивочную, и в реквизит, и он все это сам проверял.

Мумин Шакиров: "Фабрика грез" в Казахстане перестала существовать уже сразу после окончания войны. В 1945 году живые классики вернулись домой, в Москву и Ленинград. И производство кино резко упало. За девять послевоенных лет было снято всего четыре игровых фильма. В 50-е годы большинство фильмов были посвящены насущным проблемам: рассказывали о покорителях целины, о людях из аула и о дружбе народов. Но к искусству это не имело никакого отношения, убежден кинодраматург Маулен Каратаев.

Маулен Каратаев: Казахстан был местом ссылок, местом, куда переселяли тысячи людей: кабардинцев, балкарцев, чеченцев, немцев, корейцев, греков. Фильмы Шакена Айманова так и назывались: "Здесь мы живем" или "В одном районе". Секретарь райкома приходит и расставляет всех. Конфликт хорошего с еще более хорошим, лучшего с еще более лучшим. Это была, пожалуй, пародия на худшие пороки советского кино. Попытка показать Казахстан как "лабораторию дружбы народов".

Андрей Кончаловский, режиссер: В Казахстане был абсолютно замечательный человек, Шакен Айманов. Секретарь Союза, народный, друг Кунаева. Все, что нужно для советского большого художника. Лауреат всяких премий. Он действительно был очень талантливый, интересный человек. Я бы даже сказал, что в каждой республике был такой свой народный символ. Скажем, в России был Бондарчук. Вот такой был и Шакен Айманов.

Мумин Шакиров: После всесоюзного успеха картины "Конец атамана" и трагической гибели Шакена Айманова (его сбила в Москве машина) в национальном кинематографе наступил очередной спад. Лишь однажды в 1977 году "выстрелил" молодой режиссер, ученик Шакена Айманова – Эльдор Уразбаев с картиной "Транссибирский экспресс". На выручку к казахским киношникам вновь пришел Андрей Кончаловский со своей командой.

Андрей Кончаловский: Я тогда слышал, что у Агаты Кристи в экспрессе происходит детективная картина. И мне показалось, что можно придумать такую историю, чтобы все происходило в одном месте, в таком экспрессе, где заворачивается сюжет. Мне тогда очень нравились детективы, нравилось их придумывать, писать. Это было не очень трудно. За это платили. Получилось так, что я начал, но чем-то другим занялся в это время, какой-то другой картиной, и я помню, как на кухне сидели Саша Адабашьян и Никита (они чего-то обсуждали), и я говорю: "Ребята, хотите? Напишите!" "Транссибирский экспресс" записывали целиком и потом помогали Уразбаеву. Уразбаев учился профессии у Шакена Айманова, но потом показал довольно интересный, почти европейский класс.

Мумин Шакиров: В 1984 году в Алма-Ату приехал известный уже тогда кинорежиссер Сергей Соловьев. Заглянул он и на киностудию "Казахфильм".

Сергей Соловьев: Я увидел студию-игрушку, которая вся была запечатана на пломбы. Павильоны – на пломбах, коридоры – на пломбах, автобазы – на пломбах. Было ощущение нейтронной бомбы. Они говорят: да вот Кунаев, бывший хозяин страны, сделал такой подарок Шакену Айманову. Построил киностудию, а тот возьми и умри. Работать на ней практически некому. И я был просто потрясен этим придурством социализма: построить превосходнейшую студию, на которой некому работать. Мой приятель, уважаемый мной человек, Олжас Сулейменов, был тогда министром кинематографии, тоже по какой-то странной судьбе. Я говорю: "Олжас, понимаешь, такой бред. Давай я наберу курс во ВГИКе". И мы позвонили Ермашу, тогдашнему министру кинематографии, он живо на это среагировал, и мы набрали казахский курс.

Мумин Шакиров: В 1989 году с легкой руки одного из учеников Сергея Соловьева, режиссера Рашида Нугманова, появилось определение "казахская новая волна". Его знаменитый фильм "Игла", где в главной роли снялся рок-идол поколения 80-х Виктор Цой, стал в одночасье культовым. С этой картины и начался взлет современного казахского кинематографа. Рашид Нугманов сделал в 2010 году новую версию фильма: "Игла. Ремикс". Какое-то время режиссер не снимал, был увлечен политикой, находился в оппозиции к действующему президенту Казахстана.

Рашид Нугманов: У меня никогда не было плана снимать фильм "Игла". Фильм был в запуске. В это время я закончил третий год во ВГИКе. Вернулся на летние каникулы в город. На производстве картины сложилась ситуация, когда совет не принял кинопробы, сроки съемок приближались. И они неожиданно предложили мне заменить этого режиссера и снять картину. Я был уже более-менее как-то известен нагремевшей короткометражкой "Яха", которую во ВГИКе снял. И подумали, что тот человек, который снимает про рок-музыку, наверное, знаком с наркоманией, и предложили мне.

Мумин Шакиров: К счастью, на фильме Рашида Нугманова "Игла" не закончилась "новая казахская волна".

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