МИД хочет сделать платной эвакуацию россиян из-за границы

Министерство иностранных дел России подготовило и опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства, который отменяет безвозмездную эвакуацию россиян из-за рубежа. Об этом пишут "Ведомости".

Изменения предлагается внести в постановление правительства, которое сейчас позволяет бесплатно возвращать россиян из-за границы только в случае угрозы их жизни. МИД же предлагает гарантировать возвращение из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.

Предполагается, что вывезенный из-за границы гражданин России должен сделать это в течение трех месяцев и отправить подтверждающий оплату документ по почте в МИД. В противном случае деньги взыщут принудительно.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта закрыла границы и прекратила авиасообщение с другими странами. Для возвращения на родину россиян, которые остались в других странах, власти организовали вывозные авиарейсы. С начала апреля по конец июля в Россию вернулись более 63 тысяч человек.

На возвращение россиян в условиях пандемии правительство выделило больше миллиарда рублей. В начале июля МИД России попросил вернувшихся из-за рубежа россиян вернуть выделенную им материальную помощь. Ведомство обратило внимание, что многие вернулись в Россию самостоятельно, но все равно получили деньги от правительства.