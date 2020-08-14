Арестованный по делу Фургала сообщил о побоях

Один из арестованных по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на избиение во время доставки на следственные действия. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.​

По её словам, у Карепова зафиксировали травмы виска, плеча. "Он не совсем в "Лефортово" избит. Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО", – рассказала Меркачева. Правозащитница обещала направить информацию об этом в прокуратуру. Она уточнила, что сейчас Карепов снова находится в СИЗО "Лефортово".