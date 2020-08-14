Арестованный по делу Фургала сообщил о побоях

Один из арестованных по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на избиение во время доставки на следственные действия. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
По её словам, у Карепова зафиксировали травмы виска, плеча. "Он не совсем в "Лефортово" избит. Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО", – рассказала Меркачева. Правозащитница обещала направить информацию об этом в прокуратуру. Она уточнила, что сейчас Карепов снова находится в СИЗО "Лефортово".
- О задержании Фургала стало известно в ночь на 9 июля. Его обвиняют в организации убийств по найму и покушении на убийство. Следствие утверждает, что он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийство двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Он все обвинения отрицает.
- Карепов проходит по делу как соучастник Фургала. Он один из четырех арестованных по этому делу наряду с бывшим депутатом Хабаровской краевой думы, директором компании "Дальпромснаб" Николаем Мистрюковым, инспектором службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Маратом Кадыровым и гендиректором ООО "Альтеза" Андреем Палеем.
- Жители Хабаровского края уже больше месяца проводят акции протеста в защиту Фургала.
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