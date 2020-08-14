Минюст США обвинил Йель в расовой дискриминации абитуриентов

Йельский университет в США обвинили в нарушении федерального закона о гражданских правах в связи с дискриминацией в отношении американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов. Выяснилось, что афроамериканцам поступить в вуз гораздо проще, чем людям с другим цветом кожи. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Минюст в течение двух лет проводил расследование после жалобы студентов на процесс подачи заявок на поступление в некоторые престижные университеты Лиги плюща, в которые входят восемь частных американских университетов, в том числе – Йель, Гарвард и Принстон.

В ходе расследования Минюста выяснилось, что раса и происхождение являются определяющими при приеме абитуриентов в Йель на программы бакалавриата. Следователи генпрокуратуры пришли к выводу, что американцы азиатского происхождения и белые абитуриенты имеют "от одной десятой до одной четвертой вероятности поступления в Йельский университет в сравнении с афроамериканцами с сопоставимыми академическими результатами", сообщили в Министерстве юстиции.

"Незаконное разделение американцев по расовому и этническому признаку порождает стереотипы, озлобленность и раскол", – говорится в заявлении.

Министерство юстиции потребовало, чтобы Йельский университет немедленно прекратил использование фактора расы или национального происхождения для приема абитуриентов.

Йельский университет отверг обвинения, назвав их "необоснованными" и "поспешными". Там заявили, что принимают во внимание множество факторов и рассматривают "человека в целом при выборе того, кого принять среди многих тысяч высококвалифицированных абитуриентов" и не намерены менять правила приема на основании поспешных обвинений Минюста.