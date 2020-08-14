"Вежливым людям пора навести порядок". Твит Симоньян возмутил блогеров

Карта российского вмешательства, которую пытался разыграть перед выборами Александр Лукашенко, сыграла не так, как он планировал: избирателей она не переубедила, и единственное, чего он добился - это неприязни со стороны Кремля, который, похоже, теперь решил припугнуть его этим вмешательством в ответ. Такой вывод можно сделать из сегодняшнего твита главного редактора телеканала Russia Today, которая предложила отправить в Беларусь "вежливых людей".

Вместо Александра Лукашенко на твит ответил Валерий Цепкало, оппозиционный кандидат, не допущенный к президентским выборам в Беларуси.

В долгу не остались и другие беларусы.

И, конечно, твит Маргариты Симоньян не добавил ей симпатий у блогеров, которые и без того не слишком хорошо к ней относились.

Есть, впрочем, мнение, что Симоньян неправильно поняли.

Но посты Симоньян в Твиттере и Телеграме остаются призывами к аннексии хоть с контекстом, хоть без, уверены многие комментаторы.

Виктор Сонькин

Я очень, очень против идеи мыслепреступлений и уголовных наказаний за них. В то же время на государственной должности мыслепреступнику находиться тоже как-то не очень. В связи с этим напомните кто-нибудь г-же Симоньян про ст. 354 ч. 2 УК РФ (лишение свободы до пяти лет; да-да, это идиотизм и бред; но часть два, часть два, это существенно).

Григорий Тубольцев

Ух, а какой комментарий к этой статье прекрасный, хоть распечатывай да на стенку:

"Объектом преступления является состояние мира между государствами и народами. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны также относятся к числу преступлений, непосредственным объектом которых является мир. Общественная опасность этого преступления состоит в том, что оно способствует формированию в обществе милитаристских тенденций, росту агрессивных настроений по отношению к другим государствам или народам, создает основу для политического, морального и нравственного оправдания агрессивных войн и, наконец, провоцирует или создает условия лицам, занимающим высшие государственные должности, для принятия решения о развязывании агрессивной войны. Призывы к войне являются одной из форм пропагандистской деятельности, способствующей формированию в обществе ее идеологических основ, причем эти основы создаются не только по отношению к народу страны, готовящейся к войне, но и являются способом влияния на позиции других стран. Практика, в том числе и последних лет, показывает, что, как правило, агрессивным войнам предшествуют мощные пропагандистские кампании, имеющие целью обосновать необходимость войны в глазах собственного народа и мирового сообщества. Пропаганда войны - это мощное оружие, используемое для обеспечения поддержки агрессии, осуждаемое международным сообществом. Так, например, осуждение пропаганды войны содержится и в Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. (СССР подписал Пакт 18 марта 1968 г.). В ст. 20 этого документа говорится о том, что всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом"...

Там ещё много, насладитесь, кто не читал.

Подобная статья есть и в Уголовном кодексе Беларуси.

Комментаторы вспоминают, какая незавидная судьба постигла в свое время редакторов других пропагандистских СМИ.

Поскольку уголовного преследования главного редактора RT никто всерьез не ждет, многие решили добиться хотя бы того, чтобы ее пост - или даже ее саму - заблокировали в Твиттере.

Несколько дней назад о том, что в Беларусь пора вводить российские войска, писал в Телеграме провластный блогер, штатный сотрудник RT Антон Красовский, чьи посты Симоньян тогда отрепостила у себя в канале.

Андрей Лошак

Это прямо навязчивая мысль у них какая-то

Многие комментаторы предполагают, что эта тема педалируется не только провокации ради.

Олег Пшеничный

Конспирологическая версия: создать атмосферу «российской агрессивности», чтобы Лукашенко было легче договориться с народом.

Юрий Кошкин

По Минску сейчас активно распространяются слухи о том, что сегодня вечером ожидаются провокации и жертвы, чтобы "вежливые люди" протянули "руку братской помощи" народу Беларуси.

Андрей Мальгин

Маргарита Симоньян призвала к вводу российских войск в Белоруссию. Ну что ж, значит в "московских гостиных" это обсуждается.

Опасения эти подкрепляются тем, как освещают события в Беларуси официальные СМИ и в каком тоне о них отзываются прокремлевские общественные деятели.

Арина Бородина

"Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество, - об этом заявила сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив беспрецедентное давление, которое оказывается на Минск. Откуда оно исходит - очевидно..."

Так о событиях в Беларуси говорил в своей подводке сегодня Эрнест Мацкявичус в выпуске "Вестей" в 20.00 на канале "Россия 1". Читал, словно гвозди заколачивал. ВГТРК четвертый день подряд выдает на "России 1" самые одиозные сюжеты, поддерживая то, что творит в Беларуси Лукашенко, выворачивая, скрывая и искажая реальность происходящего больше, чем любой другой российский федеральный телеканал.

Подводка Мацкявичуса продолжилась так:

"Откуда оно исходит - очевидно. Сегодня представители европейских посольств возлагали цветы к месту гибели демонстрантов в центре белорусской столицы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от Белоруссии политических перемен. Госдеп США думает над санкциями, а Польша и страны Балтии, как всегда делают заявления от имени всего человечества, грозя Минску международной изоляцией..." Ну там еще пара строчек из этого же ряда были про то, что сказал "лидер украинских раскольников Епифаний", а потом переход к сюжету со словами "как на все это реагирует Минск и что там происходит сейчас - Андрей Григорьев".<...>

Андрей Григорьев, как и позавчера, выдает очередную порцию гнуси. У него весь контекст, как атакует Беларусь коварный Запад, как давит на нее, а еще Григорьев пытается разоблачить белорусские соцсети и западные СМИ и доказать зрителям телеканала "Россия 1", что никаких забастовок в Беларуси нет, что никаких столкновений нет, а западные СМИ показывают кадры со снайперами с Украины и полицию с водометами из Израиля. Что это не Минск, а просто старый архив из других стран. Ну да, а в Минске и других городах Беларуси, никаких столкновений-то, конечно, нет... И дальше опять про хозяйственного Лукашенко, противного Порошенко, который говорит про "русского агрессора", "дестабилизацию ситуации" в Минске" и "безусловную поддержку Запада" протестантов в Беларуси, и опять выступление Марии Захаровой. Вот, собственно, что происходит глазами корреспондента Андрея Григорьева в Минске.

Единого вектора в телеэфире по-прежнему нет. Штормит у всех по-разному. На НТВ - Беларусь была сегодня главной темой, подсчет голосов в Минске от белорусского ЦИК (названы цифры, Лукашенко все-таки незаоблачно с 80%, назвали цифры Тихановской и "против всех"), показали, забастовки, задержания, протесты - нарезка.

Михаил Нисенбаум

Я не политолог и не пикейный жилет. Но в событиях последних дней чудится такая схема. Официально российские власти одобряют и поддерживают изуверство властей белорусских. Но при этом дозволяют какому-то числу прикормленных свободолюбцев выступать с осуждением. Дальше. Если табуретка под Лукой сильно зашатается, ему будет предложено объединение в союзное государство в обмен на военную помощь. И чешский/венгерский сценарий.

Мне кажется, только об этом свидетельствует двойственная скабеево-спиваковская декларация: держиморда в маске виртуоза Москвы.