В Хабаровске задержали освещающую протесты журналистку

В Хабаровске полиция прямо на рабочем месте задержала местную жительницу Екатерину Ищенко, которая участвовала в акции 26 июля в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Ей вменили участие в несогласованном мероприятии, "повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения".

С начала августа Ищенко как журналист Sota.Vision освещает протестные акции в поддержку Сергея Фургала. Об этом "МБХ медиа" сообщил редактор издания Алексей Обухов. По его мнению, интерес правоохранительных органов к Ищенко связан с прямыми эфирами, которые она ведёт по вечерам. Он добавил, что у журналистки изъяли телефон и оставили в ОВД до суда.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".

После задержания Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах с 11 июля каждый день проходят массовые митинги и пикеты. Чаще всего их участники требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". С 22 июля после назначения нового временного главы края Михаила Дегтярёва демонстранты потребовали отставки президента России Владимира Путина.