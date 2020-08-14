Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Хабаровске задержали освещающую протесты журналистку

Акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В Хабаровске полиция прямо на рабочем месте задержала местную жительницу Екатерину Ищенко, которая участвовала в акции 26 июля в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Ей вменили участие в несогласованном мероприятии, "повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения".

С начала августа Ищенко как журналист Sota.Vision освещает протестные акции в поддержку Сергея Фургала. Об этом "МБХ медиа" сообщил редактор издания Алексей Обухов. По его мнению, интерес правоохранительных органов к Ищенко связан с прямыми эфирами, которые она ведёт по вечерам. Он добавил, что у журналистки изъяли телефон и оставили в ОВД до суда.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".

После задержания Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах с 11 июля каждый день проходят массовые митинги и пикеты. Чаще всего их участники требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". С 22 июля после назначения нового временного главы края Михаила Дегтярёва демонстранты потребовали отставки президента России Владимира Путина.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG