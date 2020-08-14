Причина смерти демонстранта в Минске – рана грудной клетки

Причиной смерти 34-летнего Александра Тарайковского, погибшего 10 августа в центре Минска во время столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, стала открытая рана грудной клетки и масштабная кровопотеря. Об этом сообщает Tut.by, такая информация содержится во врачебном свидетельстве о смерти.

МВД Белоруссии сообщило о смерти участника акции протеста ещё тем же вечером, однако его имя стало известно только через два дня.

МВД утверждало, что Тарайковский пытался бросить "неустановленное взрывное устройство", которое взорвалось у него же в руках. При этом очевидцы сообщают, что никакого взрывного устройства у него не было. Момент гибели Тарайковского попал на видео. На видео видна вспышка от выстрела со стороны шеренги сотрудников правоохранительных органов, после чего протестующий падает.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team утверждает, что к гибели протестующего мог быть причастен спецназ КГБ Белоруссии "Альфа" или же спецназ МВД "Алмаз".

Похороны Тарайковского пройдут в Минске 15 августа. На месте его гибели на Пушкинской площади возник стихийный мемориал.