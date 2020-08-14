Предстоятель Белорусского экзархата Московского патриархата РПЦ митрополит Павел (Пономарёв) принёс извинения за поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Об этом пресс-секретарь церкви протоиерей Сергий Лепин сообщил Белорусской службе Радио Свобода.

По словам Сергия, митрополит Павел посчитал поздравления Лукашенко преждевременными. “Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился”, — цитирует его протоиерей.

68-летний Павел поздравил Лукашенко с избранием на следующий день после выборов, 10 августа, вслед за предстоятелем всей РПЦ патриархом Кириллом. “Соотечественники возлагают на Вас большую надежду, связанную с защитой суверенитета Беларуси, сохранением национального духовного и культурного наследия, укреплением социальной и экономической стабильности”, говорилось в тексте.

В ночь накануне заявления в Минске произошли столкновения милиции с протестующими, были задержаны около 3000 тысяч человек, десятки были ранены. Протесты продолжаются до сих пор, оппозиция требует отставки Лукашенко, пересчёта голосов и назначения новых выборов.

По словам Сергия, каждый день в храмах БПЦ будут проходить молитвы в поддержку задержанных. Они будут завершаться крестным ходом.