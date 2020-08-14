В Минске проходит многотысячный митинг у здания правительства

В Минске тысячи рабочих Минского тракторного завода прошли маршем в центр города и дошли до здания правительства на площади Независимости. Они скандируют: “Выходи!” и требуют диалога с властью. Там с ними соединилась колонна протестующих против милицейского насилия.

Охраняющие здание 10 сотрудников ОМОН опустили щиты в знак солидарности с протестующими, участники демонстрации обнимались с ними, передаёт с места событий корреспондент Белорусской службы Радио Свобода.

Позднее к зданию правительства прибыли ещё 20 омоновцев. Они оттеснили люди на расстояние около 100 метров от здания и просят людей разойтись. Демонстранты отвечают: "Мы везде", – передаёт Tut.by.

Как передаёт Onliner.by, милиционеры заявляют, что люди могут стоять у здания правительства "сколько хотят", а ОМОН не будет применять силу первым.