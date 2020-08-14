Белоруссия передала России 32 бойца "ЧВК Вагнера"

32 из 33 задержанных в Белоруссии в конце июля росссиян переданы российским властям, сообщила вечером 14 августа Генеральная прокуратура РФ. У одного из этой группы есть белорусский паспорт, и он остался в Минске.

Белорусские спецслужбы ранее заявляли, что бойцы "ЧВК Вагнера" прибыли в ночь на 25 июля. Они поселились в минском отеле, затем переехали в санаторий под Минском. Приезжие обратили на себя внимание одеждой в стиле милитари и нехарактерным для российских туристов поведением: не пили, не шумели, ходили группой, устраивали построения. Белорусские спецслужбы задержали их и возбудили уголовное дело о подготовке терактов.

Белорусская сторона опубликовала имена задержанных. Оказалось, что некоторые из них воевали в Донбассе и Сирии. Наибольший интерес журналистов вызвало сообщение спецслужб о том, что все члены группы имели авиабилеты до Стамбула, однако никто из них не собирался туда лететь.