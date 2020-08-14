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Главы МИД стран ЕС намерены ввести санкции против Белоруссии

Жители Жлобина протестуют против сфальсифицированных итогов выборов, 14 августа 2020

Европейский Союз намерен ввести санкции против высокопоставленных лиц белорусского государства, которые отдали приказы на жестокое подавление массовых протестов. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас объявил об этом в пятницу журналистам по результатам внеочередного заседания глав МИД стран Евросоюза.

Агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванного дипломата, отметило, что достигнутая что договоренность - первый шаг на пути к введению санкций. Следующим шагом станет поручение внешнеполитической службе ЕС выявить лиц, которые будут внесены в черный список и подвергнуты штрафным мерам.

Агентство DPA сообщило, что в санкционный список попадут и те лица, которые непосредственно отвечают за фальсификации на президентских выборах.

Среди наиболее решительных сторонников санкций - Австрия, Германия и Швеция. Польша, Чехия, и страны Балтии выступают за посредничество на переговорах между белорусской оппозицией и Лукашенко. Венгрия скептически относится к санкциям против Белоруссии. Тем не менее, Будапешт согласился поддержать ограниченный список лиц, активы которых подлежат замораживанию на территории ЕС и которым будет запрещён въезд в Евросоюз. Агентство "Рейтер" сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что "чёрный список" может быть подготовлен и представлен на голосование до конца августа.

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