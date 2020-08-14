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Тихановская инициировала создание совета по "трансферу власти"

Светлана Тихановская

Штаб Светланы Тихановской объявил о создании Координационного совета "для обеспечения трансфера власти". Тихановская считает, что в координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти. Это и трудовые коллективы, и организации гражданского общества, партии и профсоюзы.


Светлана Тихановская призвала сотрудников правоохранительнх органов отказаться от вполнения "преступных приказов".

В предыдущем видеообращении, опубликованном в пятницу, 14 августа, Тихановская призвала мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания в предстоящие выходные дни, 15 и 16 августа.

11 августа Тихановская покинула Белоруссию под давлением белорусских спецслужб, в настоящее время она находится в Литве.

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