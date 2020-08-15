В Хабаровске люди на митинге скандировали "Жыве Беларусь!"

В Хабаровске жители вновь вышли на акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Митинги в регионе продолжаются 36 день подряд, сегодня состоялось шестое масштабное субботнее шествие. В администрации города настаивают, что количество участников "значительно снизилось" и говорят о том, что по главной улице прошло всего около 1,5 тысяч протестующих. Однако на кадрах трансляции людей явно больше.

Участники акции скандировали "Живе Беларусь!", в знак солидарности с протестами против Александра Лукашенко в Белоруссии.



"Сегодня очень много Путина на митинге, а также Беларуси", - сообщил региональный штаб Алексея Навального в твиттере.​

Люди по-прежнему поддерживают арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала и выступают против назначенного президентом врио губернатора Михаила Дегтярёва. Люди на главной площади кричат "Мы здесь власть", "Свободу", "Я/Мы Сергей Фургал", "Дегтярёва в баню", а также звучат речи в поддержку протестующих в Белоруссии. А некоторые даже несли бело-красно-белый белорусский флаг, принятый в первые годы независимости страны и ставший символом протестов в августе 2020 года.



Накануне, в пятницу, в Минске сотни протестующих у здания правительства Белоруссии, на площади Независимости скандировали "Хабаровск – мы с тобой".​

По данным хабаровских СМИ, колонна горожан на этот раз растянулась более чем на километр. По предварительным оценкам, в массовом шествии по центру Хабаровска приняли участие не менее 30 тысяч человек, несмотря на плохую погоду - сообщает Сибирь.Реалии.



Аналогичная акция, в знак солидарности с жителями Хабаровска прошла во Владивостоке. Как сообщил корреспондент Сибирь.Реалии, еще до ее начала полиция задержала четырех активистов. Причины пока неизвестны.​