Совбез ООН отверг продление оружейного эмбарго в отношении Ирана

Совет Безопасности ООН вечером в пятницу не поддержал предложенный США проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. За проект голосовали только две страны - США и Доминиканская республика. Против были США и Китай. Другие страны, в том числе европейские союзники Соединённых Штатов, воздержались.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, сказал, что "неспособность Совета Безопасности решительно действовать в защиту международного мира и безопасности непростительна". Помпео указал на то, что эмбарго действовало в течение 13 лет. Иран, по утверждениям Вашингтона, является "главным спонсором терроризма" в мире, поддерживая, в частности, террористические и радикальные группировки в Йемене, Сирии, Ливане, Ираке и других странах региона.

В Иране провал проекта резолюции приветствовали. "За 75 лет существования ООН Америка никогда не была столь изолированной" - заявил представитель МИД Ирана.

Американское руководство в лице спецпредставителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука ранее намекало, что в случае провала голосования по новому проекту резолюции оно может запустить механизм восстановления всех санкций ООН, принимавшихся Советом Безопасности против Ирана и частично отменённых после заключения в 2015 году так называемой ядерной сделки. США вышли из неё в 2018 году, обвинив Иран в несоблюдении её положений. Другие страны-участницы официально выступают за её сохранение.