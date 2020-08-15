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Лукашенко: надо связаться с Путиным, Союзное государство под угрозой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, против власти которого в стране уже неделю продолжаются массовые протесты, в субботу заявил о намерении связаться с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Лукашенко, протесты представляют собой угрозу не только для Белоруссии, но и для Союзного государства с Россией и всего "общего пространства".

"Защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда" - заявил Лукашенко на совещании в Минске, отметив, что некоторые россияне, как он выразился, указывают на Белоруссию как на пример для подражания.

Лукашенко прямо не сказал, что намерен просить у Путина помощи, но подчеркнул, что с российским президентом необходимо связаться в ближайшее время и рассказать ему об "угрозе". По мнению Лукашенко, протесты в стране организуются по "методичкам цветных революций" при внешнем вмешательстве. Накануне Лукашенко упомянул, не приведя никаких доказательств, в частности, о вмешательстве людей из Польши, Нидерландов и Украины, а также "Открытой России" и российского оппозиционера Алексея Навального.

Накануне же белорусские власти передали российским 32-х предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера, задержанных перед выборами президента Белоруссии. Лукашенко ранее обвинял этих людей в подготовке беспорядков, однако в последние дни эта тема в белорусских официальных СМИ полностью сошла на нет.

  • Путин пока не комментировал итоги прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии, против которых протестуют люди на улицах Минска и других городов, заявляя о фальсификации в пользу Лукашенко. Он направил Лукашенко поздравительную телеграмму. По телефону - по официальным данным - лидеры последний раз говорили перед выборами, обсуждая как раз судьбу бойцов ЧВК Вагнера.
  • Российские государственные СМИ и лояльные Кремлю комментаторы по-разному оценивают события в Белоруссии - некоторые поддерживают Лукашенко и осуждают протесты, другие критикуют Лукашенко и указывают на факты полицейского насилия. МИД России комментирует события сдержанно.

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