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Столкновения у горы Куштау: задержаны 25 активистов

Столкновения на Куштау

Полиция в Башкирии в субботу задержала около 25 активистов, выступавших в защиту горы Куштау. Об этом сообщает МБХ медиа со ссылкой на активистов.

В субботу в лагере защитников Кыштау произошли столкновения между активистами и сотрудниками ЧОП, на стороне которых, как утверждается, дрались также некие "спортсмены и байкеры". Впоследствии подъехал ОМОН.

Активисты не пропускали к горе Куштау строительную технику. Они протестуют против разработки месторождений на горе для производства соды "Башкирской содовой компанией". В соцсетях появились фото и видео столкновений.

Столкновения возле горы Куштау в окрестностях Стерлитамака продолжаются уже несколько недель. 6 августа там задержали восемь человек, нескольких из них арестовали.

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