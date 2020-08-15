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При аварии на шахте в Коми погибли четыре горняка

Иллюстративное фото

На на шахте "Воргашорская" под Воркутой в Коми при аварии погибли четверо горняков, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.​

"На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка", - рассказал он.

В управлении МЧС по Коми впоследствии подтвердили эту информацию. В пресс-службе компании "Воркутаголь", который принадлежит шахта, не ответили на звонки Север.Реалии.

  • В 2013 году на шахте "Воркутинская" произошел взрыв, от которого погибли 19 горняков. По версии следствия, это было связано с нарушением правил безопасности. В 2016 году из-за аварии на воркутинской шахте "Северная" погибло 36 горняков. В марте 2020 года выброс метана привел к гибели двух человек на шахте "Воркутинская".

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