При аварии на шахте в Коми погибли четыре горняка

На на шахте "Воргашорская" под Воркутой в Коми при аварии погибли четверо горняков, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.​

"На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка", - рассказал он.

В управлении МЧС по Коми впоследствии подтвердили эту информацию. В пресс-службе компании "Воркутаголь", который принадлежит шахта, не ответили на звонки Север.Реалии.