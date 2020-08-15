Помпео: США поддерживают устремления белорусского народа

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты внимательно следят за ситуацией в Белоруссии и обсуждают возможные шаги с европейскими партнёрами. Цель этих консультаций, по словам Помпео - "попытаться помочь белорусскому народу". На пресс-конференции в Варшаве Помпео вновь заявил, что Вашингтон не считает прошедшие в Белоруссии выборы свободными и честными, и поддерживает требования белорусского народа - свободу и суверенитет. Обращаясь к властям Белоруссии, Помпео призвал их к диалогу с гражданским обществом.

По словам госсекретаря, освобождение части задержанных участников акций протеста в Белоруссии - шаг в правильном напавлении, но этого недостаточно.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции с Помпео сказал, что Евросоюз обсуждает санкции в связи с событиями в Белоруссии, однако они будут распространяться только на высших чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие, а не затронут экономику страны.

Некторые страны ЕС - в частности, страны Балтии - также заявляли о готовности к посредничеству между властями Белоруссии и оппозицией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, однако, заявил, что международное посредничество ему не нужно.

Помпео продолжает в Польше своё турне по странам Центральной и Восточной Европы. В Варшаве сегодня проходят торжества в честь 100-летия победы польских войск над войсками Советской России - так называемого "чуда на Висле" 1920 года.