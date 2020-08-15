Редактор канала Nexta объявлен в розыск в Белоруссии и России

Российские правоохранительные органы объявили в розыск создателя белорусского телеграм-канала Nexta Степана Путило. Как сообщил "Коммерсантъ", информация об этом содержится в базе данных МВД.

В субботу, 14 августа, стало известно о возбуждении в Белоруссии уголовного дела против Степана Путило - он обвиняется в организации массовых беспорядков.

Проект Nexta был основан в 2015 году как ютьюб-канал, через два года он расширил распространение своих материалов в телеграм-канале Nexta.



Создатель и главный редактор обоих каналов Степан Путила в настоящее время живёт в Польше.



В субботу, 15 августа, стало известно, что в России объявлен в розыск незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. Он подозревается в получении взятки, сообщил газете "Коммерсантъ" представитель опального белорусского политика.

Цепкало заявил РИА Новости, что не собирается приезжать в Россию, поскольку находится там в базе данных уголовного розыска. В то же время он предположил, что в розыск его могли объявить "автоматически. По его словам, у Белоруссии и России единая база данных.