В Белоруссии отпущен из изолятора Артём Важенков

15 августа в 19 часов истекло максимально возможное время содержания гражданина России Артёма Важенкова под стражей. По белорусскому законодательству задержанному в течение 72 часов должно быть предъявлено обвинение, однако этого не произошло. По решению белорусских властей он был выпущен из изолятора временного содержания. Как рассказал "МБХ-медиа" адвокат Антон Гашинский,

Важенков остался в статусе подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Обвинения с него не сняты, но ограничений по передвижению внутри страны или за её пределами - нет. Важенков обязан незамедлительно явиться по вызову для участия в следственных действиях.



Дело против Артёма Важенкова было возбуждено по статье о массовых беспорядках. Он не признал своей вины с самого первого допроса. 11 августа белорусское агентство БелТА опубликовало видео, на котором запечатлены якобы задержанные организаторы беспорядков. Среди задержанных был ещё один россиянин, Игорь Рогов, который, как видно на кадрах, был, как и Артём Важенков, избит.