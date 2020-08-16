В России новых случаев COVID-19 за сутки вновь меньше пяти тысяч

В России второй раз за неделю выявили менее 5 тысяч новых заразившихся коронавирусом.

В воскресенье оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил, что суточный прирост заболевших составил 4969 случаев, умерли за сутки 68 пациентов.

Новых заразившихся выявили во всех российских регионах, за исключением Ненецкого автономного округа, отмечает РБК. Общее число заразившихся в стране превышает 922 тысячи, умерших 15685.

Всемирная организация здравоохранения накануне сообщила о рекордном за сутки глобальном приросте числа заболевших коронавирусной инфекцией – более 294 тысяч. Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 21 миллиона человек. Умерли за время пандемии в разных странах более 771 тысячи человек. При этом примерно половина всех смертей от вируса приходится на четыре страны – США, Бразилию, Мексику и Индию.