В Башкирии защитники природы вновь провели многолюдную акцию в защиту горы Куштау. На промышленную разработку этого редкого природного памятника претендует Башкирская содовая кампания (БСК). Как сообщает "Интерфакс", активисты сломали ограждение из металлической сетки, возведённое работниками БСК.

"Новая газета" пишет, ссылаясь на телеграм-канал "Куш-Тау онлайн", что защитники горы пытались прорваться к Куштау через людей в камуфляже. По словам очевидцев, охранники несколько раз выстрелили в воздух, после чего на месте столкновения взорвалось несколько петард.

К шихану Куштау прибыла Росгвардия. Защитники памятника природы утверждают, что применен слезоточивый газ.

К вечеру местного времени, "Башкирская содовая компания" начала выводить промышленную технику с горы Куштау.

Конфликт на шихане Куштау начался в августе этого года, после того как "БСК" приступила к геологоразведке и рубке леса на горе. Промышленники хотят срыть священную для башкир гору, чтобы добывать известняк, отмечает "Новая газета".

По данным Telegram-канала "Куш-тау online", в акции в воскресенье участвовали несколько тысяч человек.