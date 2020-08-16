Число участников митингов в Минске подсчитал испанский архитектор

Испанский архитектор Давид Мансо проанализировал фото сегодняшних митингов в Минске и предложил свой подсчёт количества участников обеих акций, сообщает Би-би-си.

Архитектор воспользовался специальной компьютерной программы, которая помогает подсчитать число людей, находящихся на определённой площади. Вся территория занятая людьми, различается по плотности людей на несколько зон: первая - два человека на квадратный метр, вторая - один человек, третья "четверть человека". Итоговые данные - 127 тысяч 300 человек находились в воскресенье на митинге у стелы "Минск город-герой". Таким же способом Давид Мансо подситал число участников на митинге, собранном Александром Лукашенко, получилось 12 тысяч 700 человек.

В публикации "Би-би-си" говорится, что интерес испанского архитектора к событиям в Белоруссии объясняется личными причинами, его жена родом из Белоруссии.