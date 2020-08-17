"Покойник уверяет, что жив". Блогеры о митингах за и против Лукашенко

В воскресенье в Минске прошло два митинга. Один, в 12 часов дня, организовали власти, чтобы продемонстрировать народную поддержку Александра Лукашенко. Другой, в 14:00, созвала оппозиция.

Хотя оба мининга были назначены на один день и близкое время, беларуские оппозиционные каналы с утра призывали протестующих не вступать в столкновения с участниками пролукашенковского митинга и не поддаваться на возможные провокации.



NEXTA Live

Сегодня, как мы уже все знаем, состоится одно из решающих событий в истории современной Беларуси. Исторический МАРШ СВОБОДЫ. Естественно, стремительно тонущий корабль режима это напугало ещё больше, а в чаты начали вбрасывать тысячами сообщения о том, что готовятся провокации, стычки и чуть ли не теракты. Так вот.



Каждый день и каждый час в течение всех последних дней мы получаем сообщения о том, что где-то будет какая-то провокация. Причём в разных городах страны. Случилось ли нечто подобное? Нет. Были ли провокации со стороны силовиков? Нет.



А ещё, некоторые каналы и некоторые СМИ в своих каналах истерично и кричащими заголовками пишут, о том, что по городу ездят автозаки и/или спецтехника. Ну, пусть ездят. И что? Все последние дни в некоторых точках столицы было скопление техники. Это хоть кому-нибудь помешало? Нет. Кого-нибудь задержали за последние 3 дня на крупных акциях? Тоже нет. Для кого-то из вас секрет, что в том же Минске много автозаков? Нет. Остался ли страх к карателям? Нет. Только если злость.



Самая большая опасность, которая таится сегодня — возможная попытка столкнуть лбами согнанных бюджетников и честных людей. Как этого избежать? Всё просто: не ходите к Дому правительства, источайте миролюбие и игнорируйте все вбросы и крики со стороны пропагандистов и провокаторов. Видите в толпе пьяного или подозрительного человека? Постарайтесь держаться от него подальше и предупредите об этом окружающих. Видите слишком подозрительного человека, похожего на ОМОНовца? Выгоняйте его СЛОВАМИ из колонны.



А ещё, мы знаем, насколько много НАСТОЯЩИХ ОФИЦЕРОВ и ЗАЩИТНИКОВ будет вместе с людьми. Не важно, действующих или отставных. Надевайте свою форму, держитесь рядом с людьми и охраняйте НАШЕ МИРНОЕ ШЕСТВИЕ от возможных провокаций. Люди будут вам безмерно благодарны и действительно будут видеть в вас НАСТОЯЩИХ защитников.



И последнее. Помните, что МЫ — ЧЕСТНЫЕ и МИРНЫЕ ЛЮДИ. Мы выходим за нашу СВОБОДУ. ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА.



Российские "государственники" явно не рассчитывали на то, что Лукашенко удастся собрать больше сторонников, чем оппозиции

Сергей Марков

Белоруссия. Сценарий краха. Сегодня будут самые большие антиправительственные митинги и демонстрации в Белоруссии за всю ее историю. Они не будут встречать никаких препятствий со стороны властей, потому что после жесткого подавления беспорядков в течении всей недели в обществе Белоруссии и в мире возникло слишком большое недовольство слишком большим применением насилия со стороны силовиков. В то же время и со стороны пропольской оппозиции, организаторов демонстраций, на этот раз не будет никакого насилия, потому что им важно показать, что их много и что они мирные. Это будет прежде всего имитация всеобщего народного марша против Лукашенко. Имитация того, что весь народ Белруссии против Лукашенко. Поэтому это будут сотни тысяч людей под бело-красными флагами.

Но это не будет большинство народа. Сегодня они соберут всех своих. До единого человека. Да еще добавят и граждан Литвы, Польши, Украины, даже России. Больше за них нет никого. И они в меньшинстве, не смотря на огромную демонстрацию. Большинство народа Белоруссии не хочет свержения Лукашенко пропольскими силами. Власть должна не паниковать, а взять паузу.

Но сразу после марша 16 августа Польша и Литва - организаторы марша, будут требовать от Лукашенко начать отдавать власть. Вот этого делать нельзя никоим образом. Пропольское меньшинство должно иметь право сколько угодно маршировать по улицам мирно. Но отдавать власть этому меньшинству только потому, что они сами называют себя большинством и их поддерживают ЕС и США, - нельзя. Большинство белоруссов молча сидят дома и ждут от власти, которую они поддерживают, твердых и умных действий в защиту Белоруссии, а не сдачи ее польским панам.

Главное случится 17 августа, когда Польша попытается остановить экономику Белоруссии, организовав всеобщую политическую забастовку с требованием к Лукашенко сдать власть Польше.

Если это случится, то белорусские инженеры, рабочие, врачи, учителя, скоро встретятся со своими украинскими братьями в польских коровниках и на польских полях за уборкой урожая батраками.

Поэтому они призывали Путина навести в соседней стране порядок с помощью танков.



Сергей Марков

Белоруссия. Пропольской Майдан готовится к установлению диктатуры и репрессиям против сторонников Лукашенко и сторонников России. По аналогии бандеровского сайта репрессий Миротворец создан сайт Ликвидатор. Там выложены фото и фамилии противников госпереворота, их телефоны, домашние адреса, имена и фото их детей. Это прямые угрозы расправ по украинскому сценарию. Поэтому остановить польский государственный переворот в Белоруссии это долг всех граждан Белоруссии, долг всех офицеров. И это долг руководства России. Этих преступников надо остановить пока они еще только готовят преступления, и не успели залить Белоруссию кровью.

Егор Холмогоров

Самая страшная позиция сейчас по Белоруссии - это охранительство по принципу "лишь бы чего не вышло - нам не поручали" + самообман в стиле "все само успокоится".

1. Ситуация в Белоруссии доведена Лукашенко до катастрофы.

2. Эта катастрофа приведет и к катастрофе в России.

3. Защищать интересы России и будущее русского народа Белоруссии нужно быть готовыми решительными мерами.

4. В том числе и против значительной части белорусов, которые сейчас находятся в измененном состоянии сознания (в котором виноват Лукашенко же, по сути похоронив всю прорусскую пропаганду, но открыв все окна антирусской).

5. Невмешательство закончится парадом Абрамсов по красной площади с чучелом Бабченко на головном.

Российские "либералы", наоборот, предупреждали об опасности такого развития событий.

Леонид Гозман

«ГРАЖДАНЕ, ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ…»

Давайте не о Беларуси – о России.

Лукашенко обратился за помощью к Путину – внешняя, мол, угроза, да для всего Союзного государства. Перебрасывает войска на западную границы – отбиваться от НАТО. Путин, говорит, помощь пообещал. Может, врет, с ним такое случается. А если нет?

Самое страшное для России – это ввод ее войск на территорию Беларуси.

Нас там встретят как агрессоров (и правильно сделают, увы). В наших солдат будут стрелять – к нам пойдут похоронки. Опасаясь протестов, власть еще больше усилит давление на общество, уровень репрессий еще возрастет, пространство свободы, и так микроскопическое, сожмется до размеров почтовой марки. Во всем мире негативизм по отношению к руководству России распространится на всех нас – слишком много народу будет вовлечено, чтобы можно было сказать, что это сделали «они». Скорее всего, последствия будут не менее разрушительными, чем последствия войны в Афганистане.

Кстати, СССР незачем было входить в Афганистан. Однако вошли, разрушили страну, убили массу – без счета – афганцев, погубили и искалечили десятки тысяч своих. По опубликованным сейчас протоколам видно, насколько ошибочно представляли себе реальность принимавшие то роковое решение советские вожди. А нынешние, думаете, более адекватны?

К сожалению, в нашей истории уже были случаи, когда наши сограждане по приказу сверху подавляли свободу не только в своей стране, но и за рубежом. Берлин-53, Будапешт-56, Прага-68. Хотим, чтобы был Минск-20?

Масса умных людей приводят десятки аргументов в пользу того, что Путин на ввод войск не пойдет. Лукашенко не популярен, нет ни одной территории, где бы он лидировал, как Янукович на Донбассе, в угрозу русским не поверит ни один человек, в агрессию НАТО тоже. Убедительно! Их бы слова, да Богу в уши.

А если Путин не будет спасать Лукашенко? А наоборот, скажет, что в условиях охватившего страну хаоса роль наших солдат не в поддержке уже сбежавшего диктатора, а лишь в том, чтобы помочь братьям сохранить порядок, провести выборы и жить спокойно в естественном союзе с нами? Выборы провести поможем – у нашего ЦИКа опыт вполне неплохой. И беларусы вполне свободно выберут себе не крикуна какого-нибудь прозападного, а солидного человека, который и осуществит, наконец, вековечную мечту народа об объединении с Россией. Войска наши, при этом, никуда не уйдут, но находиться будут на территории Республики (до момента ее вхождения в состав РФ) уже по просьбе ее нового законного правительства.

Скажете, что это, мол, невыгодно России? Ясно, не выгодно. Но интересы нашей страны и ее руководства давно разошлись. Для страны нужно развитие, для руководства – стагнация, вечный «День сурка», чтобы ходить по кругу и ничего, а главное – никого, не менять. А с этой точки зрения самое важное – не допустить, чтобы власть менялась волей народа. Переворотом, договоренностями элит – пожалуйста. А самими людьми, да еще в столь близкой нам ментально стране – слишком страшный пример. Этак и у нас могут подумать, что им можно.

Поэтому нам надо не советы беларусам давать, а начать антивоенную кампанию. Не вдогонку войне, как это получилось с Украиной, а на опережение. Чтобы вновь не случилось по Галичу: «… граждане, Отечество в опасности – наши танки на чужой земле».

Андрей Мальгин

Второй день подряд Путин обещает Лукашенко помощь "по линии ОДКБ". Это очень даже опасная формулировка. ОДКБ - это все-таки военная организация.

Между прочим, в 2014 г Путин также хотел оказать вооруженную помощь Украине "по линии Организации Договора о коллективной безопасности", но ни один глава страны - члена ОДКБ с этим не согласился, не удалась эта авантюра. А как было бы хорошо: не пришлось бы делать вид, что ихтамнет. В рамках договора о коллективной безопасности другие члены договора помогли бы одному из них. Может, и санкций бы не было. Если б Янукович не бежал, так и вовсе хорошо бы было.

В 1968 г. в Чехословакию входили "Вооруженные силы стран Варшавского договора". Оказывали братскую помощь. Всем как-то советские танки запомнились, но там были и поляки, и венгры, и болгары, и гэдээровцы. Только Чаушеску сумел каким-то образом уклониться. «Советский Союз и другие социалистические страны, верные интернациональному долгу и Варшавскому Договору, должны ввести свои войска для оказания помощи Чехословацкой народной армии в защите Родины от нависшей над ней опасности».

Вот так это было представлено. Нечто подобное приготовлено для Белоруссии. Вопрос только в том, смогут ли путинские союзники снова, как шесть лет назад, противостоять этим планам.

Однако беларусский политический обозреватель Артем Шрайбман еще предыдущим вечером успокоил сограждан, объяснив, что вторжения не будет.

10 ПРИЧИН ПОЧЕМУ НЕ БУДЕТ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ



Лукашенко заявил, что получит от Москвы «при первом же нашем запросе всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», и упомянул ОДКБ в связи с этим. А теперь подробно, почему я не верю в эту страшилку.



👉 Россия не спасает падающие режимы войсками. Вывезти лидера – да, спасать режим, у которого не осталось базы поддержки – нет.



Единственное исключение – Сирия, но там уже была гражданская война, и российские войска не оккупировали территорию, в основном работали через авиаудары. Кого у нас бомбить? Цеха МТЗ и Белаза? Или бастующую Белтелерадиокомпанию?



👉 Белорусы не хотят внешней интервенции и не хотят в состав России. Вот самый свежий опрос Академии наук: за вступление в состав РФ – меньше 7%. За более тесный союз – меньше 25%. Остальные за дружбу независимых стран. Беларусь не Крым, который типа просил его спасать от фашистов. Тут розочек не будет.



👉 Народ, который не просит его спасать, придется удерживать большой силой. Оккупационные войска в десятки тысяч человек. А если начнется партизанщина, которая почти неизбежна в таком случае и на таком общественном подъеме – сотни тысяч. И тысячи жертв. Более нежного пути просто нет.



👉 Такая интервенция – это потеря белорусского народа еще более надолго, чем украинского. Народа, который сегодня дружелюбен к России. По опросам лаборатории Вардомацкого – больше 70% выступают за сегодняшний формат отношений – без границ и таможен, лишь 5-7% - за разрыв связей.



👉 Добавьте к этому еще поток гробов домой, претензии собственного народа, которому не объяснили, что в Минске бандеровцы рвутся к власти, а также – беспрецедентно суровые санкции Запада.



👉 А все ради чего? Ради не ухода Беларуси в ЕС? Сегодняшняя оппозиция за это не выступает. Да это и абсурдно при нынешней зависимости Минска от Москвы. Выход из ЕАЭС с закрытием доступа на российский рынок – это остановка всей экономики в течение месяца. Мы должны России больше 70% своего внешнего долга.



👉 Вторжение не решает и проблему внутренней стабильности. Рабочие не вернутся на заводы, будет обвал банковской системы, придется вливать десятки миллиардов на гуманитарные нужды. А это пять Крымов по населению. Напомним, экономика России еще и сама не оправилась после коронавируса.



👉 Протестующие не выступают с антироссийскими или прозападными лозунгами. Этой повестки нет вообще. Кремль не слепой и видит это. Россия приняла результаты таких же не связанных с внешней повесткой революций в Кыргызстане и Армении.



Москва всегда переориентируется на побеждающую сторону. Особенно понимая, что эта сторона не более враждебна, чем власть, берущая российских граждан в предвыборные заложники.



👉 Почитайте заявление Кремля после утреннего разговора с Лукашенко. Там много про дружбу народов и недругов, но ни слова про поддержку нынешнего белорусского президента. Кремль занял выжидающую позицию.



👉 Для юристов. Устав ОДКБ не предусматривает военной помощи без внешней агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на государство-члена. Лукашенко всю кампанию обвинял в этом россиян, а теперь пытается изобразить угрозу с Запада.



Но ее в этой ситуации даже сложно придумать. По слухам, высокопоставленные россияне и европейцы уже созваниваются и посмеиваются с этих рассказов. Гибридное нападение со стороны Telegram-канала NEXTA в уставе ОДКБ не прописано.





P.S. Для того чтобы не допустить такого сценария в будущем, переходной белорусской власти в случае победы не стоит на эйфории сразу же трогать советские памятники, менять символику или отменять государственный статус русского языка. Но учитывая, что дел будет море, а по всем доступным опросам, эти меры в Беларуси не поддерживает большинство, не вижу причины думать, что переходная власть свихнется и начнет этим вообще заниматься. Всему своё время.

С утра начали появляться сведения о том, что учасников правительственного митинга организованно свозят на него автобусами со всей страны, и даже фотографии списков-разнарядок по разным предприятиям.

Пиццанья

Мама бате: ну чё, пойдешь на митинг за Лукашенко?) Если пойдешь, домой не возвращайся))))))))) ищи себе новую семью))))))) я серьезно. ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СКОЛЬКО ЛЕТ Я ЖДАЛА ТАКОЙ ЕЕ РЕАКЦИИ.

Иосиф Левинсон

Зря вы говорите, что в Минск на митинг за Лукашенко бюджетников свозили за бюджетные деньги. Потом Лукашенко за эту поездку на комфортабельных автобусах, вычтет у них из зарплаты...

Ни в 12:00, ни в 12:30 никакой толпы на площади Независимости не наблюдалось.

Оппозиция, и белорусская и российская, уже начала праздновать победу.

Однако, ближе к часу люди всё-таки подтянулись.

Кроме георгиевского флага был и как минимум один российский.

В час на митинге начал выступать Лукашенко. Его выступление многим показалось довольно странным.

Олексий Голобуцкий

Лукашенко: "Я стою перед вами на коленях. Впервые в своей жизни. Вы этого заслужили." И не встал на колению И тут <соврал>.

Денис Драгунский

ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС?

Лукашенко сказал на митинге: "Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам!"

С этого места подробнее, пожалуйста.

Максим Тихонов

Покойник неистово колотится в двери морга, пытается вернуться за стол, уверяет, что жив.

Андрей Кураев

Ставки задраны

Лукашенко выступил на митинге своих охранников. Сказал, что страна погибнет, если будут повторные выборы. Что полиция "идет в бой". Что у Беларуси нет друзей. Что "мы не должны стать отхожим местом для Европы". "Солдаты НАТО нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой".

При такой цене даже несколько тысяч убитых уже не будут считаться "неприемлемыми потерями".

Алексей Куртов

Что-то мне подсказывает, что сегодняшнее выступление Лукашенко на митинге - канистра керосина при тушении пожара.

Это же надо было так! Вместо примирения и успокоения, у АГЛ получилось ярко поразжигать. Да еще и по самым болевым точкам.

Оторвался он от реальности совсем. И если начало его речи было еще какое-то осознанное, то потом, распалясь, он умудрился стать не своим даже сторонникам.

И это вот противопоставление - вы просили и умоляли - вы получили - я вам дал - будьте счастливы этим.

И совершенно неуместные угрожающие чернокожие солдаты НАТО и развал страны. И обвинение избитых в стиле - "сами виноваты - так им и надо!".

И, в итоге, ничего, что могло бы успокоить ситуацию, снять напряженность и вести к развязке политического кризиса.

Ну какой он батька? Он больше похож на злого отчима, увы.

Он буквально сейчас сам спровоцировал массовый выход по всей стране на улицы людей, не согласных с его политикой.

Я увидел лучший образец худшего обращения к людям в кризисный момент.

Это можно показывать студентам.

Лев Рубинштейн

Ну, заслушал, как говорится.

Под конец послышались интонации то ли Фомы Опискина, то ли и вовсе Поприщина.

Я не специалист, но по моим представлениям это откровенно клиническая картина. Даже страшно, если честно.

Юрий Васильев

Передаем краткое содержание выступления А.Г. Лукашенко на митинге в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси:

— Корчевали. Выжигали. Пахали. Сеяли. Жали. Молотили. Мололи. Строгали. Кололи. Кирпичи клали. Дуги гнули. Лыки драли. Строили... И что же? Кадушки рассохлись. Плуги сломались. Цепи распались. Кирпичи треснули. Рожь не взошла...

Вздумали крышу класть шифером — дор сгнил. Захотели класть дором — шифер потрескался... Заложили фундамент — дом осел. Высушили доски — покривились. Печь затопили — дым в избу пошел. Ссыпали картошку в подпол — вся померзла... А лошадь запрягли — гужи лопнули. А сено повезли — воз перевернулся...

И не поправить. И не повернуть. И не выдернуть.

А братья?! А соседи! А работа каждодневная? В Устиновском нархозе бревна в землю вогнали, встали на них, руки раскинули и напряглись! Напряглись! В Светлозарском — грабли, самые простые грабли в навоз воткнули, водой окропили — и растут! Растут! А усть-болотинцы?! Кирпич на кирпич, голову на голову, трудодень на трудодень! И результаты, конечно, что надо! А мы? Река-то до сих пор ведь сахара просит! Поля, что, опять хером пахать будем?! Утюгу кланяться да на ежа приседать? Оглядываться да на куму валить?! Крыльцо молоком промывать?!

Мое — на моем! Его — на его! Ее — на ее! Ихнее — на ихнем! Но наше, наше-то — на нашем! На на-шем, <так вас перетак!>

(бурные продолжительные аплодисменты)

Павел Шехтман

Лука захотел, как в греческом театре, для разрядке после трагедий запустить фарс.

Тем временем люди, требующие отставки Лукашенко, собирались у стеллы "Минск - город герой" на проспекте Победителей, примерно в трёх километрах от площади Независимости, где как раз заканчивался провластный митинг. Уже в два стало ясно, что людей у стеллы по крайней мере не меньше, чем на митинге Лукашенко. Но они всё продолжали прибывать.

Выборы видишь

Минск сейчас:

— Вышла четверть Минска, — обсуждают между собой мужчины возле стелы.

— Люди идут и идут. Такого никогда в жизни не видела, — говорят им проходящие мимо женщины.

На перекрестке Машерова и Победителей перестали работать светофоры, ГАИ нет, и люди и автомобилисты сами регулируют движение. Люди дают несколько минут проехать машинам, а потом идут сами.

Евгений Липкович

Никогда в жизни не видел такого количества наркоманов, уголовников и проституток. 360 000 только в Минске! Ужас! До чего довёл Лукашенко страну за двадцать пять лет своего правления, это не возможно!

(наркоманами, уголовниками и проститутками называл протестующих Лукашенко)



Когда на площади Независимости закончился пролукашенковский митинг, часть оппозиционеров от стеллы переместилась туда. Это позволило наглядно сравнить численность сторонников и противников режима.

Сравнивали митинг Лукашенко и с предвыборным митингом Тихановской



Оппозиционные митинги в воскресенье проходили не только в Минске, но и в других белорусских городах.

Андрей Капустин

Видимо, сотни тысяч граждан Беларуси, вышедших против Лукашенко по всей стране, не знали, что в Минске его кто-то поддерживал...

Феерическая картинка - прямые включения от областных центров до небольших населенных пунктов, где на против диктатора вышли все...

Показательная фраза одного из обывателей какого-то заштатного городка, прозвучавшая в эфире: - Я вообще-то иду в магазин, но бандит должен сидеть в тюрьме...

Результаты двух противостоящиз митингов как ни странно внушили чувство оптимизма всем противоборствующим лагерям.

Их результат внушил оптимизм российским "государственникам"

Сергей Марков

Белоруссия. Митинг против Лукашенко стал пиком протеста. Организаторы насчитали 200 тысяч. Их противники насчитали только 40 тысяч. Но реальные цифры думаю 100 тысяч в Минске и 100 тысяч в других городах. Много? Много и мало. Это значительно больше чем в другие годы. Но эти митинги собрали почти всех кто поддерживает пропольскую оппозицию под бело-красно-белыми флагами. Против Лукашенко возможно больше людей. А за белорусский Майдан только 200 тысяч человек.

Это были идеальные условия для митинга. После выборов которые оппозиция считает фальсификацированными. После репрессий и после окончания репрессий. На пике активности их сми. При колеблющейся власти. Власть отдала им центры городов. Воскресенье. Август. Прекрасная погода. То есть они собрали всех своих сторонников. Всех до одного.

И 200 тысяч на всю страну. Больше собрать они не смогут. А в Белоруссии 7 миллионов взрослых людей. Поэтому этот митинг показал что пропольская оппозиция в явном меньшинстве. И вот это и есть голосование за Тихановскую. 200 тысяч из более 6 млн избирателей.

Поэтому это очень активное и очень наглое и очень агрессивное но меньшинство. И ему надо дать то что положено меньшинству. Право ходить на митинги. Но никакой власти. Власть должна опираться на молчаливое не пропольское а на пробелорусское большинство. На людей под белорусскими а не под полупольскими флагами. Власть теперь только должна дать возможность этому большинству политически встать во весь рост. Поэтому главный вывод из митинга оппозиции 16 августа - они в явном меньшинстве и их претензии на власть должны быть твёрдо отвергнуты.

Их результат внушил оптимизм российским "либералам"

Анастасия Миронова

Ну что, мы остались последней во всем мире сколько-нибудь развитой и не демократической страной. За нами только Средняя Азия, Бутан, Центральная Африка.

Думаю, можно легко сказать, что у белорусов все получилось.И получилось малой кровью. Это важно. Для нас.

Ну что, люди, которые весной смеялись моим словам о том, что Путина скоро не будет, вы до сих пор не верите?

И зря. Я после Хабаровска, Куштау и Белоруссии окончательно убедилась в верности своего предощущение перемен.

Все хорошо у нас будет. И застой скоро снесет. Весь, и в Кремле, и в оппозиции, в в прессе.

И все больше оснований читать, что всё у нас пройдет хорошо. Евромайдан учел ошибки Майдана, белорусы - ошибки евромайдановцев, а мы, думаю, учтем ошибки белорусов.

Выше нос! Поживем ещё без нашей рыбины, уверяю!

Лев Шлоссберг

В Беларуси происходят исторические события. В самом буквальном смысле слова. Народ творит историю. На этих людей можно смотреть бесконечно и отматывать «плёнку» назад, и пересматривать снова, и восхищаться, и благодарить за мужество.



Эти люди выстрадали свою свободу. Лично. Каждый. Беларусь освободилась от тирании. С кровью невинных жертв, но мирно.



Власти Лукашенко в Беларуси больше нет. Государственное телевидение Беларуси впервые показало протесты. Флаг свободной Беларуси везде. С завтрашнего дня – общенациональная бессрочная забастовка до отставки Лукашенко. Отставка неминуема.



Никакое силовое вмешательство в Беларусь невозможно. В эту страну никто чужой не зайдёт. Народ занял своё законное место. Де факто Лукашенко уже низложен. Осталась только формальная полная и безоговорочная капитуляция перед страной. Чем быстрее Лукашенко объявит о своей отставке, тем лучше.



Все силовые сценарии разрушены народом. На эти улицы и площади ввести войска невозможно. Не существует таких войск.



Всё должно решиться в ближайшие дни.

Николай Эппле

Понял сегодня, что у всесокрушающего и трудно поддающегося описанию очарования белорусских массовых акций последних дней есть одна составляющая вполне конкретная - совсем нет речей, "выступлений" (сегодня у Стелы была речь Колесниковой - первая речь за все последние дни, и она была нужна, но это был фактически просто зачитанный список требований - и там не было ни сцены ни даже кажется особенного звукоусиления). В московских митингах, всех, которые я помню, это всегда такой неизбежный тягостный момент, то, что просто надо перетерпеть. Никто этих речей, за редкими исключениями (которые все могут перечислить по пальцам) особенно не слушает, но нельзя же без них. Но, слушайте, согласитесь, это ужасно почти всегда. Отдельный ужас - это когда со сцены что-то еще и поют, "музыка протеста" вот эта вся (извините, есть, наверное, люди, которым это нравится, но я ничего не могу с собой поделать). Но в этом стихийном самоорганизующемся белорусском протесте просто невозможна сцена, вещать некому и неоткуда - и, Господи, какое же это облегчение.

UPD Да, а на антимитинге сегодня была и сцена, и речи, и даже девочка бедная что-то пела - помесь армейского смотра с детсадовским утренником. И каким контрастом звучит Купалинка, народная песня, которую стихийно запели люди сегодня в одном из городов.

Разумеется, воскресные митинги внушили оптимизм и белорусской оппозиции.

Дмитрий Навоша

Просто чтоб отфиксировать, что сегодня произошло. Не просто рекордные в истории митинги по всей Беларуси (около 250 000 в Минске и под полмиллиона совокупно в более чем сотне городов и поселков – это как если бы в России единовременно вышли 7-8 миллионов). Не просто не санкционированные – а в Беларуси более 20 лет палками и тюрьмами отбивали желание выходить без дозволу, и этот страх еще не полностью прошел.



Всё прошло без организаторов (поди организуй более сотни собраний и шествий одновременно), без какой-либо подготовки, сцены и т.д., – стихийно. И при этом без единой угрозы той самой «безопасности граждан», под предлогом которой митинги прежде разгоняли. Люди сами убрали за собой мусор. Когда на проспекте сломался светофор, кто-то сам сразу выдвинулся в регулировщики, разрулил потоки машин и людей. Волонтеры помогали с водой – было жарко.



Это был тизер того, что будет со страной, когда, наконец, достанут всаженный в нее осиновый кол этой жёсткой президентской вертикали.

Пессимистом остался один лишь поэт Всеволод Емелин