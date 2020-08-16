В Белоруссии к забастовке присоединяются новые предприятия

С понедельника, 17 августа, к общенациональной забастовке в Белоруссии присоединяются работники "Беларуськалия" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан", сообщил белорусский информационный портал Tut.by. Забастовщики потребовали освобождения всех политзаключённых и участников мирных акций, отставки Александра Лукашенко, проведения честных и прозрачных выборов, расследования незаконных действий сотрудников правоохранительных органов.
В открытом обращении завода "Нафтан" выражена солидарность с народом Республики Беларусь и объявлено недоверие действующей власти. Забастовка на "Нафтане" будет проходить ежедневно с полудня до 15 часов. Сотрудники "Нафтана" пригрозили остановить производственный процесс, если власти откажутся рассмотреть предъявленные требования.
"Беларуськалий" объявил об остановке горнодобывающих и проходческих комплексов и участков обогатительных фабрик.
- "Нафтан" (Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод) в 2006 году оказался под санкциями США в числе девяти белорусских компаний за "подрыв демократического процесса". В октябре 2015 года санкции были частично сняты. В 2018 году Управление по контролю над иностранными активами Минфина США обязало американский холдинг Zoltek выплатить "Нафтану" 7,8 миллиона долларов за закупку у белорусского завода сырья в период, когда завод находился под санкциями США.
- "Беларуськалий" – один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений, на предприятии выпускается каждая шестая тонна калийных удобрений в мире. Предприятие находится в Солигорске, Минская область.
- Александр Лукашенко заявил, что, если не прекратятся забастовки на предприятиях, это нанесёт ущерб производству, а иностранные конкуренты окажутся в выгодном положении.
- К настоящему времени среди крупных компаний, объявивших готовность бастовать, – БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод, "Гродно-Азот".
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