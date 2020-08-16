В Белоруссии к забастовке присоединяются новые предприятия

С понедельника, 17 августа, к общенациональной забастовке в Белоруссии присоединяются работники "Беларуськалия" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан", сообщил белорусский информационный портал Tut.by. Забастовщики потребовали освобождения всех политзаключённых и участников мирных акций, отставки Александра Лукашенко, проведения честных и прозрачных выборов, расследования незаконных действий сотрудников правоохранительных органов.

В открытом обращении завода "Нафтан" выражена солидарность с народом Республики Беларусь и объявлено недоверие действующей власти. Забастовка на "Нафтане" будет проходить ежедневно с полудня до 15 часов. Сотрудники "Нафтана" пригрозили остановить производственный процесс, если власти откажутся рассмотреть предъявленные требования.

"Беларуськалий" объявил об остановке горнодобывающих и проходческих комплексов и участков обогатительных фабрик.