Глава Башкирии пообещал приостановить работы на Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что работы по добыче известняка на шихане Куштау не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение. Об этом он сказал 16 августа во время посещения лагеря защитников шихана.

Ранее в воскресенье Башкирская содовая компания (БСК), которая получила право на разработку на шихане, начала выводить промышленную технику с горы Куштау.

После общения с Хабировым большинство активистов, а также полиция начали покидать шихан, передаёт ТАСС. Как сообщает RTVI, власти региона планируют сформировать рабочую группу, в которую войдут экоактивисты представители БСК.

Гора Куштау находится в 140 километрах от Уфы, это одна из крупнейших известняковых гор-шиханов в Башкирии. Конфликт на шихане Куштау начался в августе этого года, после того как Башкирская содовая компания приступила к геологоразведке и вырубке леса на горе. Промышленники хотят срыть священную для башкир гору, чтобы добывать известняк, отмечает "Новая газета".

Местные жители проводят акции протеста против освоения горы. Куштау, по их мнению, является частью единого горного массива с шиханами Торатау и Юрактау, которые имеют статус памятников природы.

15 августа лагерь защитников Куштау разгромили сотрудники ЧОПа и бойцы ОМОНа. Были задержаны более 70 активистов.

По данным телеграм-канала "Куш-тау online", в воскресной акции участвовали несколько тысяч человек.