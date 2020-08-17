Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение к гражданам страны.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - заявила Тихановская.

По её словам, она не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что она оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. "Вы отдали мне свои голоса, я очень это ценю, я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад", - сказала Светлана Тихановская.

Несколько дней назад Тихановская уехала в Литву. Её сторонники утверждают, что она сделала это под давлением. Было опубликовано также видеообращение, в котором она зачитывает по бумажке призыв не выходить на акции протеста. Соратники говорят, что её заставили записать это обращение шантажом и угрозами. При этом и в этом обращении она не говорит о признании победы Лукашенко или отказе от оспаривания официальных итогов выборов.

В пятницу она записала видеообращение с призывом к мэрам белорусских городов 15 и 16 августа обеспечить проведение мирных массовых уличных акций протеста.

В минувшие выходные на улицы белорусских городов вышло невиданное за долгие годы количество людей с требованием отставки президента Александра Лукашенко, честных выборов, прекращения насилия силовых структур против оппозиционных демонстрантов и освобождения политзаключенных и задержанных.

В Минске, по оценкам, число демонстрантов превышало 100 тысяч. Акции протеста прошли по всей стране: Бресте, Могилеве, Гродно, Витебске, Бобруйске, других городах.