Уволенный за тост "Жизнь ворам" следователь стал адвокатом

В Тюменской области уволенный в феврале с должности следователя Рафик Аглиуллин стал адвокатом. Об этом сообщило издание Znak.com. Его уволили из-за видео, где он отмечал в кафе получение очередного звания под тосты "АУЕ" [арестантский уклад един] и "Жизнь ворам".

Как рассказал изданию источник, Аглиуллин сдал квалификационный экзамен в июне. Он специализируется на уголовных делах.

Одновременно Аглиуллин оспаривает в суде свое увольнение из Следственного комитета. Следующее заседание запланировано на 8 сентября.

Видеоролик с празднования по поводу получения Рафиком Аглиуллиным звания майора был опубликован в интернете его другом, Денисом Девкиным. Ролик, на котором друзья следователя выкрикивают тосты в честь криминального мира, вызвал резко негативную реакцию пользователей, очень скоро о нём стало известно в СМИ. Девкин пытался объяснить появление видео шуткой, сейчас он удалил свою страницу в Instagram. После этого Аглиуллина уволили.

Кроме него различные взыскания получили ещё 12 сотрудников правоохранительных органов. Заместитель начальника отдела тюменской полиции, участвовавший в праздновании, подал в отставку.