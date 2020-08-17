Неизвестные подожгли машину водителя программы "Схемы"

В украинском городе Бровары в ночь на 17 августа неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы".

Машина принадлежит водителю программы, члену съемочной группы Борису Мазуру, сообщила главный редактор программы Наталья Седлецкая. По её словам, ЧП произошло примерно в половине первого ночи у дома Мазура. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок. Машину сначала начали тушить соседи, потом подъехали пожарные. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Место осмотрела оперативно-следственная группа. Наталья Седлецкая связывает произошедшее с профессиональной журналисткой деятельностью владельца и его коллег, которая, как она сказала, "кому-то очень не нравится".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя поджог автомобиля "Схем", подчеркнул, что свобода слова – фундамент любой демократической страны. Президент надеется, что правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности виновных в нападении, цитирует Зеленского "РБК-Украина".

Программа "Схемы: коррупция в деталях" - это совместный проект Радио Свобода и украинского общественного телеканала "UA: Первый". Как отмечает Украинская служба Радио Свобода, съемочная группа "Схем" ранее неоднократно сталкивалась с разного рода препятствиями в своей работе. В частности, в ноябре прошлого года бывший народный депутат Андрей Портнов обнародовал персональные данные Бориса Мазура, а именно его паспортные данные и домашний адрес, номер авто. Впоследствии Портнов пригрозил всей редакции публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

Тогда Национальная полиция Украина зарегистрировала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Уголовное производство до сих пор на стадии досудебного расследования.