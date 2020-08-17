Адвокат сообщил о "неустановленных лицах" в деле Голунова

Следствие выделило в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые сфальсифицировали доказательства по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Защита вместе с Голуновым завершила ознакомление с материалами уголовного дела и ожидает "интересного процесса в Мосгорсуде". "Дело читается как увлекательная книга. Особенно секретная его часть",— написал Бадамшин в телеграме.

В начале августа Следственный комитет завершил расследование дела Ивана Голунова в отношении организаторов и исполнителей. Обвиняемыми по делу проходят пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Один из них — Денис Коновалов — признал вину и находится под домашним арестом, остальные — в следственном изоляторе. Заказчика преступления следствие не установило.

Сам Голунов считает, что заказчики у его уголовного преследования были. При этом он отказался от высказанной им ранее версии о том, что его арест был связан с расследованием о ритуальном бизнесе в Москве. "Вся эта история началась еще до того, как я занялся темой ритуального бизнеса", – сказал Голунов в недавнем интервью "Медузе", но не стал говорить о подробностях, сославшись на то, что поиски заказчика ещё не завершены.