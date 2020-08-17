Глава Башкирии заявил об уголовных делах против защитников Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании с правительством республики заявил об "уголовном разбирательстве" из-за столкновений между защитниками шихана Куштау с сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП) и полицией.
"Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно. То, что касается нападения на сотрудников органов внутренних дел, это будет предметом серьезного уголовного разбирательства, — сказал Хабиров. — Я попрошу Минздрав, посмотрите: там два сотрудника в больнице, если участники [конфликта] там находятся, внимание оказать всем", - цитирует Хабирова "Медиазона".
Гора Куштау находится в 140 километрах от Уфы, это одна из крупнейших известняковых гор-шиханов в Башкирии. Протесты у шихана Куштау, который в 2018 году для добычи извести передали в разработку "Башкирской содовой компании", начались в августе, когда там стали вырубать деревья. Местные жители считают Куштау частью единого горного массива с шиханами Торатау и Юрактау, которые имеют статус памятников природы. За две недели протестов были задержаны порядка 80 активистов, нескольким из них назначили административные аресты.
15 августа лагерь защитников Куштау разгромили сотрудники ЧОПа и бойцы ОМОНа. Были задержаны более 70 активистов.
На следующий день глава Башкирии пообещал, что работы по добыче известняка на шихане Куштау не будут проводиться, пока не будет найдено компромиссное решение.
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