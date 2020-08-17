Осуждённый по "московскому делу" Кирилл Жуков попросил об УДО

Кирилл Жуков, осужденный на три года колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти на акциях протеста в Москве летом прошлого года, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила "Коммерсанту" адвокат "Агоры" Светлана Байтурина.

Рассмотрение ходатайства в суде Нижнего Тагила назначено на 20 сентября.

Кирилл Жуков – первый из осужденных по так называемому московскому делу, кто может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Он отбыл треть срока ещё 26 июня, в связи с чем адвокат направила ходатайство о его освобождении в суд. В документе отсутствует характеристика Кирилла Жукова из колонии, которую, по словам адвоката, сотрудники ФСИН обещали предоставить только в обмен на полное признание вины, что "противоречит законам РФ", отметила адвокат. Поддержит ли администрация колонии прошение об УДО, станет известно только в суде, сказала Байтурина РИА "Новости". Со слов Кирилла Жукова, они "не хотели его поддерживать", добавила адвокат.

К ходатайству, по её словам, было приложено гарантийное письмо о трудоустройстве после условно-досрочного освобождения.

Бывшего машиниста московского метро Кирилла Жукова задержали в 2019 году в рамках "московского дела" после акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

По версии обвинения, на акции Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца. Сотрудник ведомства утверждал, что своими действиями обвиняемый причинил ему боль. Лямки шлема якобы впились ему в подбородок. Защита настаивала на том, что Жуков не наносил удара по забралу шлема, а только коснулся его пальцами и не мог причинить боль сотруднику Росгвардии.

В сентябре прошлого года Жукова приговорили к трем годам колонии, он вину не признал. В марте этого года Жуков обратился в ЕСПЧ с жалобой на чрезмерное усердие правосудия и нарушение права на свободу собраний. В жалобе Жуков заявил, что судебный процесс длился всего один день, на подготовку к прениям ему дали один час. Кроме того, суд отказался вызвать свидетеля, который был очевидцем события.