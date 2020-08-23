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Археология. Будущее

Опустевшее небо. Эфир в 18:00

Анастасия Дагаева и Роман Гусаров: как пандемия изменит авиацию?

2020-й стал худшим годом в истории гражданской авиации: перевозки сократились в несколько раз, многие авиакомпании стоят на грани банкротства, встает вопрос о национализации авиаперевозчиков. Как авиация справится с вызовом коронавируса и сумеет ли восстановиться до прежних уровней? Как выглядят и сколько стоят перелеты в эпоху эпидемии? Какие новые форматы авиапутешествий появятся в будущем? Участвуют: Анастасия Дагаева, авиационный обозреватель, и Роман Гусаров, авиаэксперт, главный редактор Avia.ru. Эфир в 18:00.

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