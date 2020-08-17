Посол Украины отозван из Минска, Зеленский провёл закрытое совещание

Украина отозвала посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране, сообщил в понедельник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, решение вызвать посла Игоря Кизима принято для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности. "Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытое совещание с начальниками украинских спецслужб, военачальниками, главами областных администраций - в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь. Зеленский заявил, что события в Белоруссии могут повлиять на ситуацию в Украине.

Участники совещения проанализировали внутренние и внешние факторы возможного развития обстановки в Белоруссии после президентских выборов 9 августа и начала протестных выступлений жителей Минска, областных центов и работников крупных государственных предприятий Белоруссии.

Детали обсуждений и принятые на совещении решения не предаются огласке.