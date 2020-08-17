Лукашенко допустил новые выборы - после принятия новой конституции

Президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия новой Конституции, заявил Александр Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Об этом сообщило РИА Новости.

Агентство ТАСС пишет, что условием проведения новых выборов Лукашенко считает принятие - на всенародном референдуме - новой конституции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь-24" в понедельник.

Би-би-си обращает внимание на слова Лукашенко, что он не откажется от власти в результате давления на него.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сегодня выразила готовность взять на себя обязанности политического лидера для подготовки реформ и подготовки новых выборов.

Новость дополняется