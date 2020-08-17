В МИДе вручена нота протеста послу Нидерландов в России

МИД России в понедельник вызвал исполняющего обязанности посла Нидерландов и вручил ему ноту протеста в связи со слежкой за российским военным атташе.

Российская стороны заявила решительный протест представителю Нидерландов в связи с обнаружением "шпионского оборудования" в официальном служебном автомобиле российского военного атташе в Нидерландах.

Подобные недружественные действия продолжают осложнять и без того трудные отношения между обеими странами, говорится в заявлении МИД России. Москва призвала к незамедлительному принятию мер, которые исключили бы повторение подобных действий в будущем.

Телевидение Нидерландов сообщило, что премьер-министр Марк Рютте отказался комментировать произошедшее.

Случаи разоблачений или взаимных обвинений в шпионаже между Российей и западными правительствами в последние годы участились. Отношения между Москвой и западными столицами достигли низшей точки охлаждения за весь период после начала кризиса в Украине и российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году, отмечает издающая в Москве газета The Moscow Times.