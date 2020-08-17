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В Новой Зеландии вспышка COVID-19 вынудила перенести выборы

Джасинда Ардерн

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об отсрочке всеобщих выборов на один месяц в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Новая Зеландия одна из самых благополучных стран с точки зрения борьбы с пандемией. Новых случаев заражения не было отмечено в течение 102 дней.

В последние дни несколько инфицированных выявлено в Окленде, а общее число заразившихся в стране составляет 70 человек (население страны Новой Зеландии - 5 миллионов).

День голосования на парламентских выборах, ранее назначенный на 19 сентября, теперь переносится на 17 октября.

Глава правительства заявила в понедельник, что отсрочка позволит политическим партиям провести предвыборные мероприятия с учётом новых ограничений, а центральные избирательные органы смогут лучше подготовиться к голосованию. По словам Джасинды Ардерн, новых переносов выборов не будет.

Оппозиционная Национальная партия критически отнесласть к решению премьера, заявив, что вновь объявленные противоэпидемические ограничения создают для Ардерн "несправедливое преимущество".

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