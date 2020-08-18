Главный редактор "Новостей Киселёвска" получает угрозы

Наталья Зубкова – основательница и редактор интернет издания "Новости Киселёвска" (Кемеровская область), одна из героинь фильма "Пыль" – о городе, который живёт на угольных разрезах. По её словам, с июня этого года она подвергается систематической травле в интернете из-за её материалов о киселёвской школе №24 : один из родителей пожаловался ей на поборы в школе, мол, даже на лампочки в туалетах не хватает и окон там нет, так что некоторые дети боятся ими пользоваться. Вот уже несколько дней Наталье Зубковой поступают угрозы с безымянных акаунтов. Её угрожают сжечь на центральной площади города, угрожают смертью её детям.

Зубкова обратилась в Следственный комитет и ФСБ. В СК приняли заявление, в ФСБ ответили, что попросту ей не верят.