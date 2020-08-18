Посол Белорусси в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Это произошло через два дня после того, как дипломат записал видеообращение, в котором поддержал участников мирных протестов у себя на родине.

В интервью Tut.by решение подать в отставку Лещеня назвал "логичным шагом", поскольку он назначен действующим президентом и должен проводить определенную им политику. МИД Белоруссии считает, что выраженная им гражданская позиция вышла за рамки этой политики, сказал Лещеня.

Лукашенко пока не подписал указ об отставке посла в Словакии.

16 августа Игорь Лещеня выпустил видеообращение, в котором заявил, что солидарен с белорусами, участвующими в протестных акциях.

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", – сказал дипломат. Он отметил, что сотни его "соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21-го века". Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, поддержавшим протесты.