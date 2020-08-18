Посол Белорусси в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Это произошло через два дня после того, как дипломат записал видеообращение, в котором поддержал участников мирных протестов у себя на родине.
В интервью Tut.by решение подать в отставку Лещеня назвал "логичным шагом", поскольку он назначен действующим президентом и должен проводить определенную им политику. МИД Белоруссии считает, что выраженная им гражданская позиция вышла за рамки этой политики, сказал Лещеня.
Лукашенко пока не подписал указ об отставке посла в Словакии.
16 августа Игорь Лещеня выпустил видеообращение, в котором заявил, что солидарен с белорусами, участвующими в протестных акциях.
"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны", – сказал дипломат. Он отметил, что сотни его "соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21-го века". Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, поддержавшим протесты.
- Игорь Лещеня в 1991 году окончил МГИМО и уехал дежурным референтом в посольство СССР в Каире; после распада СССР четыре года он работал в МИД России, где получил дипломатический ранг. После вернулся в Белоруссию и в условиях отсутствия кадров сделал молниеносную дипломатическую карьеру, вернувшись в 1997 году в Египет временным поверенным Беларуси, а со следующего года — послом, получив за два года высший дипломатический статус после низшего.
- При этом ранг чрезвычайного и полномочного посла он получил только в 2006 году после работы помощником Лукашенко по внешнеполитическим вопросам.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.