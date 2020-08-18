"Левада-центр": москвичи стали хуже относиться к Собянину

Почти четверть москвичей (24 процента), опрошенных "Левада-центром", заявили о негативном отношении к мэру города Сергею Собянину. Это наибольший показатель за всё время измерений с 2011 года.

Ещё год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей – 57 процентов, отрицательно к мэру Москвы относились лишь 12 процентов респондентов. За год отношение москвичей к Собянину ухудшилось. Согласно данным июльского опроса "Левада-центра", о положительном отношении к московскому мэру заявили 45 процентов москвичей.

Минимальный уровень поддержки у Собянина был в 2012 году – 27 процентов, с тех пор рейтинг Собянина в Москве только рос.

В ходе опроса социологов, жители российской столицы назвали также основные проблемы города. 30 процентов респондентов заявили о большом числе приезжих и мигрантов. Пробки и загруженность дорог назвали 27 процентов опрошенных, рост цен и падение уровня жизни – 24 процента, плохую экологию – 17 процентов и проблемы здравоохранения – 13 процентов. Негативно жители столицы относятся и к введенным на время пандемии коронавируса ограничениям. Так, большинство москвичей (55 процентов) не одобрили остановку большинства предприятий, а 44 процента – введение пропускного режима.

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков связывает падение рейтинга Собянина с ограничениями, которые мэр ввел для профилактики распространения коронавируса, а также с экономическими проблемами и неуверенностью в будущем, пишут "Ведомости".