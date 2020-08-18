Тихановская – белорусам : Сергей "просит, чтобы вы не сидели"

В Минске у следственного изолятора, где находится арестованный в мае оппозиционный блогер Сергей Тихановский, собрались несколько десятков человек, чтобы поздравить его с днём рождения.

Собравшиеся поют гимн польской "Солидарности" "Разбуры турмы муры" ("Разрушь тюрьмы стены") и запускают белые и красные воздушные шары.

Жена Тихановского, кандидат в президенты Белоруссии и главная соперница Александра Лукашенко на выборах, Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам по случаю дня рождения мужа.

"Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели – а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", – сказала кандидат в президенты Белоруссии.

По словам Тихановской, её мужа задержали в Гродно, подбросили деньги и обвинили в том, что он действовал в интересах другого государства, чтобы исключить его участие в избирательной кампании.

Тихановского и ещё семерых человек власти Белоруссии обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальный срок наказания по этой статье – до трёх лет тюрьмы.

Сергей Тихановский планировал зарегистрироваться кандидатом в президенты на предстоящих в августе выборах. Он не смог это сделать, так как находился в СИЗО. В результате кандидатом в президенты стала его жена Светлана. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что быть президентом Белоруссии по силам только мужчине.

Официальные итоги выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал около 80 процентов голосов, вызвали массовые протесты в Белоруссии. Сторонники Тихановской заявляют, что она набрала от 60 до 70 процентов голосов избирателей, и ссылаются на многочисленные свидетельства фальсификаций в пользу Лукашенко.

Тихановская не признала официальных результатов президентских выборов, а накануне заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии для подготовки реформ и новых выборов.

Как сообщает сегодня "Белсат" со ссылкой на доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову, в ближайшее время Тихановская , которая с 10 августа вынужденно находится в Литве, может вернуться в Белоруссию.