Суд в Перми приговорил к двум годам колонии по обвинению в хулиганстве участника акции протеста, привязавшего чучело с фотографией Путина вместо головы к фонарному столбу. Ещё один участник приговорён к году условного заключения, один — оправдан, передаёт издание “Звезда”.

Акция прошла в январе 2018 года. На лбу чучела было написано “Лжец”, на его туловище была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В. В.” Позже на ютуб-канале "Гроза Перми" появился видеоролик, где люди в камуфляжной форме ведут человека с маской Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело к столбу около ЦУМа.

По делу были задержаны активист местного штаба Алексея Навального Александр Шабарчин (он получил два года), Данила Васильев (год условно) и Александр Эткин (оправдан). Никто из подсудимых своей вины не признал. Шабарчин заявил, что у него не было хулиганских мотивов, а его действия были художественным перформансом.