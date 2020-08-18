Военные Мали потребовали от президента покинуть страну

Малийские солдаты подняли мятеж в военном лагере Кати на окраине столицы страны Бамако, сообщает газета Financial Afrik. Арестованы несколько министров и генералов – в том числе председатель парламента Мусса Тимбине и министр экономики и финансов Абдулай Даффе.

Мятежники требуют от президента Ибрагима Бубакара Кейта покинуть страну до 14:00 по местному времени (17 часов по Москве). В противном случае они обещают начать штурм его резиденции, передаёт местный портал Bamada.net. Остались ли силы, верные президенту, не сообщается.

В Мали с начала лета продолжается политический кризис, вызванный требованиями оппозиции отправить в отставку президента страны. Он занимает свой пост с 2013 года, дважды переизбирался. Его предшественник пришёл к власти в результате государственного переворота, а затем сам был свергнут в ходе протестов.

В республике размещён миротворческий корпус ООН, в прошлом году Кейта отправил в отставку руководителей армии после серии массовых убийств гражданского населения в центре страны.