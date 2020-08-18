Тувинских полицейских, осуждённых за пытки, восстановили в звании 

В Кемерове кассационный суд восстановил в звании четверых полицейских из Тувы, приговорённых к реальным срокам заключения за пытки задержанных.

В 2018 году начальника отдела полиции, двоих оперативников и участкового признали виновными в том, что зимой 2013 года они задержали пятерых мужчин, подозреваемых в краже скота, избили их, в том числе электрошокерами, заставляли отжиматься над иглой, а также угрожали им изнасилованиями. При этом трое из пяти пострадавших оказались непричастными к краже.

В суде полицейские не признали вину, но были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 5 лет. Позже Верховный суд сократил всем наказание на один год.